Пенсионер из США держит у себя дома около 300 кошек - ВИДЕО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается, мужчина для своих питомцев создал лучшие условия: в комнатах натянуты гамаки, когтеточки. Также во дворе размещены вольеры и кормушки.

Что касается себя, пенсионер оставил одну небольшую комнату, где и спит и готовит еду.

Все свое время мужчина посвящает уходу за четвероногими любимцами.

Питомник содержится на собственные деньги мужчины, также ему помогают местные жители. "Я очень люблю животных, в детстве у меня были кролики, песчанки и собаки. Они всегда были моей страстью", – поделился Арсено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском городском приюте для животных, что в г. Бородянка. Недавно было создано 22 новеньких вольера.