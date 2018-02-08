Пенсионер из США держит у себя дома около 300 кошек - ВИДЕО
В американском городе Медфорд пенсионер устроил из своего дома настоящий приют для кошек. Сейчас в помещении у 58-летнего Криса Арсено живут, по меньшей мере, 300 животных.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как отмечается, мужчина для своих питомцев создал лучшие условия: в комнатах натянуты гамаки, когтеточки. Также во дворе размещены вольеры и кормушки.
Что касается себя, пенсионер оставил одну небольшую комнату, где и спит и готовит еду.
Все свое время мужчина посвящает уходу за четвероногими любимцами.
Питомник содержится на собственные деньги мужчины, также ему помогают местные жители. "Я очень люблю животных, в детстве у меня были кролики, песчанки и собаки. Они всегда были моей страстью", – поделился Арсено.
Приют для животных "Сириус", основан в 2000 году, в нем находят крышу над головой до 1500 собак и кошек. Ощущения после посещения его, такие же, как после посещения приюта для детей. Да в общем то и разницы нет- и дети, и животные хотят найти свою семью...