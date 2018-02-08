Австрия намерена усилить гуманитарную помощь для Украины

Об этом передает пресс-служба главы нашего государства. В ходе встречи украинского и австрийского президентов был поднят вопрос об усилении гуманитарного сотрудничества, помощь в разминировании территорий.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Ван дер Беллена за возможность участникам войны на востоке Украины пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в австрийских лечебных заведениях.

Австрийская сторона будет и дальше помогать Киеву в его противостоянии российской агрессии, поддерживать страну на международном уровне, а также продолжать усиливать гуманитарную помощь, особенно это касается специальных лекарственных препаратов.

Сам Беллен уверен, что для Украине не стоит отказываться от Минских соглашений, так как это единственный путь для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Это позиция настоящего друга", - резюмирует украинский глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко договорился с Австрией усилить экономическое сотрудничество.