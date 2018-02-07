В Украине в среду от мину 18 до плюс 7 градусов

Вместе с тем в среду в Украине преимущественно без осадков, однако прогнозируют ночью и утром гололедицу на дорогах. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду, в южной части днем местами порывы ветра могут достигать 15-18 метров на секунду.

Ночью морозы еще удержатся, а на западе местами усилятся до 15-20. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.

В Киеве сегодня облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром, возможно, пройдет мелкий снег, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-10 градусов мороза. Днем будет 1-3 градусов ниже нуля.

На западе Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 13-18 градусов. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

На севере страны в среду осадков также не предвидится, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза, в Сумской области от минус 2 до минус 7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, . Температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов ниже нуля. Днм столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины ночью и утром местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 холодных градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов.

На юге страны сегодня также осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов мороза. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

Народный прогноз: 7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.