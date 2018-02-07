21:32 07.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аэропортах Парижа из-за снегопада отменили ряд авиарейсов

Французская авиакомпания Air France из-за сильных снегопадов отменила ряд авиарейсов.

В аэропортах Парижа из-за снегопада отменили ряд авиарейсов

Авиаперевозчик планирует продолжить выполнение из аэропорта имени Шарля де Голля 90% дальнемагистральных рейсов и 60% рейсов средней дальности. В то же время была отменена половина коротко магистральных рейсов из аэропорта Орли в Париже.

Как сообщает в среду, 7 февраля, Le Figaro, из-за снегопада также нарушено движение по главным дорогам, ведущим от Парижа на юг, а также на восток. Также сложная ситуация сложилась южнее столицы, в районе города Орлеан, где от выпавшего снега блокированы основные дороги. Кроме того, в Париже из-за снегопада для посетителей закрыли Эйфелеву башню.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции за последние сутки выпало более 15 сантиметров снега. В результате сильных снегопадов в северных и центральных регионах страны нарушено движение транспорта. Как сообщило агентство Associated Press, Национальный железнодорожный оператор Франции вынужден был сократить скорость своих высокоскоростных поездов TGV из-за снега.

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