Суд разрешил начать досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого - ГПУ

В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства в отношении еще трех фигурантов этого уголовного дела - Захарченко, Ратушняка и Федчука. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске и уклоняются от суда и следствия, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд по делу Януковича продолжит заседание 8 февраля. На заседании 7 февраля были допрошены трое свидетелей стороны обвинения: Андрей Цимбалюк, Валентин Наливайченко, Игорь Тенюх.