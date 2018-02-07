Один из ускорителей новой ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

Известно, что два остальных внешних разгонных блока Falcon Heavy успешно высадились после запуска, однако на среднем ускорителе сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в воды Атлантического океана. Отмечается, что скорость падения примерно 482 км/ч.

Изначально планировалось, что ускоритель сможет приземлиться на плавающую платформу, однако он приземлился в 90 метрах от беспилотного корабля.

Ракета Falcon Heavy вылетела из космического центра Кеннеди NASA с мыса Канаверал, штат Флорида. Примерно через две с половиной минуты после подъема два внешних ускорителя ракеты откололись и вернулись на Землю. Они приземлились на посадочных площадках SpaceX на мысе под названием Landing Zone 1 и Landing Zone 2.

Сообщается, что примерно через три минуты после подъема центральное ядро ​​отделилось от верхней ступени - верхней части ракеты, на которой находилась полезная нагрузка Falcon Heavy, родстер Tesla Road Илона Маска.

Теперь верхняя ступень будет проходить около шести часов, демонстрируя сложный орбитальный маневр для ВВС США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты отечественного производства.