15:24 07.02.2018 | Общество | Новости
100185964:nastya

На Филиппинах бульдозер переехал десятки элитных авто

На Филиппинах в присутствии президента страны Родриго Дутерте показательно уничтожили элитные автомобили, которые были незаконно ввезены в страну. Об этом сообщает издание SunStar Philippines.

На Филиппинах бульдозер переехал десятки элитных авто

Известно, что 20 транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще 10 раздавили в портах Давао и Себу. Во всех трех местах Дутерте побывал лично.

К слову, уничтожение транспорта приурочили к 116 годовщине таможни Филиппин.

Как отметил президент страны, элитные автомобили были уничтожены с целью наглядной борьбы с контрабандой.

Стоимость некоторых машин доходила до 115 тысяч долларов, а общая стоимость 30 автомобилей, раздавленных по указу властей, предположительно составила 2,9 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальная полиция Украины пополнила свой автопарк техникой отечественного производства. Правоохранителям передали 400 лифтбэков Skoda Rapid.

Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз намерен в 2025 году расшириться на Балканах Стало известно, сколько потратят на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Собчак предложила провести международный референдум о принадлежности Крыму Кабмин изменил правила предоставления услуг пассажирского автотранспорта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив