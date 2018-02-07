На Филиппинах бульдозер переехал десятки элитных авто

Известно, что 20 транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще 10 раздавили в портах Давао и Себу. Во всех трех местах Дутерте побывал лично.

К слову, уничтожение транспорта приурочили к 116 годовщине таможни Филиппин.

Как отметил президент страны, элитные автомобили были уничтожены с целью наглядной борьбы с контрабандой.

Стоимость некоторых машин доходила до 115 тысяч долларов, а общая стоимость 30 автомобилей, раздавленных по указу властей, предположительно составила 2,9 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальная полиция Украины пополнила свой автопарк техникой отечественного производства. Правоохранителям передали 400 лифтбэков Skoda Rapid.