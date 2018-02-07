На Донбассе во вторник трое украинских военнослужащих ранены, один травмирован - ВИДЕО

Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время. В результате 14 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям Вооруженных сил Украины ранения получили трое военнослужащих, еще один был травмирован.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на луганском направлении боевики обстреливали украинские позиции у Троицкого из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов.

С противотанкового ракетного комплекса они обстреливали защитников Крымского, из гранатометов - защитников Катериновки, а из стрелкового оружия НВФ нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. Также велся огонь из минометов калибра 120 и 82-мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. С 82-мм миномета и пехотного вооружения они вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм - в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного - из стрелкового оружия.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 5 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям ВСУ. К счастью, потерь среди наших военных нет.