Лауреаты общенациональной программы "Человек Года– 2017" в номинации "Промышленник года"

Заслуженный работник промышленности Украины (2002 г.); награжден Почетным знаком Президента Болгарии за укрепление связей между Болгарией и Украиной (2003 г.); обладатель Почетного отличия за личный вклад в развитие отечественной промышленности (2003 г.); награжден орденом им. Г. Г. Маразли III-й ступени Одесского городского головы, Победитель Всеукраинского конкурса на звание "Лучший работодатель года - 2003"; Почетный связист Украины (2004 г.); награжден орденом "За заслуги" III-й ступени (2007 г.); награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины за личные заслуги перед украинским народом (2009 г.); награжден почётным знаком Федерации работодателей Украины "За заслуги".

Три главных события 2017 года по Вашей версии:

1) Выпуск абсолютно нового, для нашего предприятия, и перспективного для отрасли, вида кабеля, - медножильного кабеля, известного как Solar Cable.

2) Запуск нового оборудования, которое позволило выпускать новый вид кабеля, а также увеличить эффективность и качество выпуска традиционной номенклатуры продукции.

3) Назначение почётным консулом Болгарии в городе Кропивницкий, Кировоградской области. Я, будучи, этническим болгарином, вижу проблемы, возникающие на пути сохранения болгарской культуры и духовности. Мне хочется видеть процветание своих родных мест, и я стараюсь предпринимать посильные шаги для сохранения своей малой родины, для развития и успешного взаимодействия украинской и болгарской культур. Поэтому назначение меня на должность почётного консула Болгарии в городе Кропивницкий – это и большая честь, и большая ответственность.

Ваша "Формула успеха": Для того, чтобы быть успешным нужно избегать людей, которые в тебе сомневаются.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Директором

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечтаю видеть город, в котором живу и работаю, – Одессу – цветущей, богатой, с современной развитой инфраструктурой и работающими предприятиями, а её жителей – счастливыми и успешными. Мечты сбываются, и эта моя мечта должна осуществиться в ближайшее время, уверен в этом.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Не думаю, что достигая успеха можно оставаться равнодушным. Любое дело успешно существует только при условии, что в него вкладывают душу, энергию, знания, умение и опыт. Это и есть ответ – быть успешным – значит не быть равнодушным.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Основное – это профессионализм и взаимопонимание всех участников процесса, направленного на достижение поставленной цели. Я убеждён, что если ты ответственный руководитель, то понимаешь важность и значимость каждого сотрудника. Понимаешь, что от его удовлетворённости работой и условиями труда зависит благополучие всей команды, а значит и всего предприятия.

Ваш любимый афоризм?: Пессимист видит трудность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой трудности.

Кто для Вас пример в бизнесе?: Наверное, в жизни каждого из нас есть такой человек, который становится, словно, ориентиром: в делах, поступках, в сложных ситуациях. Для меня такой человек – академик, профессор, президент международной ассоциации "Интеркабель" - Пешков Изяслав Борисович. Изяслав Борисович всю жизнь проработал в кабельной отрасли, благодаря ему я стал кабельщиком, благодаря его поддержке – руководителем кабельного завода. Он для меня пример, и не только в бизнесе.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины?: В энергетике я бы выделил альтернативные источники энергии. Как пример: солнечная фотоэлектрическая промышленность привлекает большое внимание как наиболее перспективная, экологически безопасная для окружающей среды и энергонезависимая отрасль, и ожидается, что она будет играть важную роль в решении глобальных энергетических и экобиологических проблем. Я считаю, что различные области, связанные с альтернативными источниками энергии надо развивать. За этим – будущее.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Возможно, медициной. Помогать людям – во все времена актуально. А кто сделает это лучше, чем хороший, квалифицированный врач?

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Звучит, возможно, несколько банально. Но для меня: "Счастье – это когда с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой". Моя семья – одна половина моего сердца, а работа и коллектив – другая его половина.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... проложу наш кабель по всему миру. И это не потому, что я руководитель кабельного завода. Во – первых, в качестве нашего кабеля я абсолютно уверен, а во вторых – сегодня кабель несёт свет, энергию, информацию, безопасность. Он делает жизнь людей проще, комфортнее, быстрее. Он, буквально, соединяет людей. Сегодня кабель – это символ прогресса, так вот, я бы этот прогресс максимально ускорил.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Иногда излишне напрасно доверяю людям. Никак не могу привыкнуть, что человек может пообещать и не сделать.

Есть ли у Вас любимая книга?: Да, есть. "Под игом", автор – знаменитый болгарский писатель и драматург Иван Вазов.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Лично мне импонируют люди деятельные, способные на дальновидные поступки. Вот, к примеру, городской голова Одессы, Григорий Маразли – 30 лет своей жизни посвятил благоустройству родного города.

Думаю, мы могли бы с ним найти общие темы для беседы и для сотрудничества.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Одесса – уникальна. Этот город с его неунывающими, деятельными, талантливыми жителями и удивительной атмосферой претендует на звание отдельного чуда света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Катерина.

Моя вторая половина, моя супруга, Екатерина Георгиевна, для меня уже много лет – та планета, вокруг которой вертится моя жизнь. Её поддержка – тот фундамент, на котором строится благополучие и успех.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В Одесский Оперный театр. Здание Одесского Национального академического театра оперы и балета – это один из архитектурных символов города, предмет особой гордости одесситов. Ну, и конечно же на завод «Одескабель».

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Спорт. Несколько лет назад открыл для себя большой теннис. Активная, эмоциональная, подвижная игра. Она даёт возможность хоть на несколько часов отключиться от текущих вопросов и, что немаловажно, позволяет быть в форме и держать удар – во всех смыслах.

Оле́г КОРНЕЦКИЙ

Генеральный директор ПАО "Днепровагонмаш"

Три главных события 2017 года по Вашей версии: увеличение объемов производства в два раза; создание вагона - хопера для перевозки зерна 19-4152 (аналогов ему нет); расширение условного номера предприятия (получено право на выполнение капитального ремонта вагонов).

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Желание достичь успеха, упорство.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Инженером

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечта должна быть всегда. Ближайшая мечта - побывать в Японии.

Быть сегодня успешным – это… быть востребованным и оцененным в жизни человеком.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Умение организовывать людей. Наличие команды единомышленников.

Ваш любимый афоризм?: Дорогу осилит идущий.

Кто для Вас пример в бизнесе?: Тигипко Сергей Леонидович.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины?: Металлургия.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Сто лет назад - ловил рыбу, двести лет назад – дипломатом.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: В их количестве. Относительная независимость.

Что было первым, что Вы создали своими руками?: Рогатка.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры… не отдам ее никому.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Терпение.

Есть ли у Вас любимая книга?: "Сеґун" Джеймса Клавелла.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Омар Хайям.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Висячие сады Семирамиды как символ процветания.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Ольга.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Во Львов.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Ice microfishing.

Вячеслав ЯВОРСКИЙ

Директор ПАО "Кременчугский завод технического углерода", Заслуженный работник промышленности Украины.

Три главных события 2017 года по Вашей версии: успешное прохождение ресертификационного аудита на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям МС ISO 9001, подготовка к аудиту по IATF – 16949;

рекордно высокий уровень производства и реализации технического углерода за последнее десятилетие; признание нашего предприятия, по оценке Национального бизнес-рейтинга, "Лидером года 2017".

Ваш жизненный девиз?: Нет безвыходных ситуаций, из каждой есть минимум два выхода.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Сначала доктором, потом – водителем-дальнобойщиком.

Есть ли у Вас мечта, которая не осуществилась?: Не отношу себя к мечтателям. Вижу цель – иду к её достижению. А желания – те же, что и у всех людей: видеть детей здоровыми, счастливыми, успешными; чтобы близкие мне люди были здоровы и счастливы и, вообще, я хочу всем пожелать счастья – это ёмкое понятие включает в себя практически всё.

Быть сегодня успешным – это … никогда не останавливаться: поднимать "планку" и преодолевать высоту, не игнорируя мелочей. Занятие бизнесом – всё равно, что езда на велосипеде: если не движешься – падаешь.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что даёт возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Быть профессионалом и оставаться человеком; сплотить команду, которая верит в победу и к ней идёт.

Ваш любимый афоризм: Никогда не говори "никогда"! (Чарльз Диккенс)

Кто для Вас пример в Бизнесе?: Примеры из истории – понятие условное: "каждому овощу – свой час и черёд". Можно назвать и Генри Форда, и Стива Джобса… Реально для меня пример – наш председатель Наблюдательного совета Мирослав Балдис: успех, человечность, внимание к мелочам. Это не лесть, мне действительно приятно работать рука об руку с этим человеком. Я многому учусь у него. Стараюсь также учиться и у моих коллег: и по заводу, и по правлению городской ассоциации работодателей. В профессионализме нет фиксированной вершины, после достижения которой можно "почивать на лаврах". Руководство предприятием (как, впрочем, и любой другой организацией), — это процесс, а процессу необходимо постоянное усовершенствование.

Какую отрасль Вы считаете главной для Украины?: Сложно ответить однозначно – "все профессии нужны, все профессии важны". И у Украины есть потенциал. Но в приоритет я бы отнёс IT-технологии, nano-технологии – то, что позволит быстро раскрыть этот потенциал. Чернозём, аграрный сектор, леса – они у нашей страны есть, их нужно только доводить до конечного продукта, а не вывозить дешёвым сырьём за бесценок.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Сто лет назад я бы ответил Вам на этот вопрос исходя из ситуации, в которой бы находился. Но сто лет назад не было ещё программы "Человек года".

Если счастье не в деньгах, то в чём? А если всё-таки в деньгах, то почему?: Говорят, "счастье не в деньгах, а их количестве". Я Телец по гороскопу и склонен деньги всё-таки считать, но никогда они не были для меня фетишем. Деньги нужны для реализации других задач. Сомерсет Моэм говорил, что "деньги – это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны". И, если уж так детально рассматривать эту тему, стоит помнить ещё одно известное выражение: "Многие потеряли здоровье, пытаясь заработать все деньги, которые можно заработать. А потом потеряли все деньги, пытаясь вернуть здоровье".

Что было первым, что Вы создали своими руками?: Бумажный самолётик. А путь от бумажного самолётика до слесаря-инструментальщика 5-го разряда может оценить тот, кто понимает разницу.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я … Дайте мне точку опоры, и я её использую для рывка вперёд.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Вероятно, излишняя мягкость характера. В современном бизнесе, наверное, нужно быть более жестким, но я в своей работе привык доверять людям, их опыту, профессионализму и порядочности.

Есть ли у Вас любимая книга?: "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Двенадцать стульев", "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е.Петрова, полное собрание "Законов Мерфи". Я люблю читать, интересных книг много, но я назвал прочитанные по нескольку раз.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Хотелось бы с Уинстоном Черчиллем. Это человек, которого можно цитировать бесконечно: "Всё, чего я хотел, — это согласия с моими желаниями после конструктивной дискуссии", - яркий пример "разгула демократии".

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Это уже даже звучит как-то сильно потребительски. Чудо света потому и чудо света, что находится там, где оно возникло и это достояние "світу", то есть - мировое. А наш город и так прекрасное чудо на берегу Днепра. Нужно его беречь, приукрашать, приумножать. Это город, где растут наши дети, а это и есть самое большое чудо.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы её назвали?: Новые планеты – достояние человечества, вряд ли это стоит отдавать на откуп отдельным персонам. Но так как вопрос абсолютно абстрактный – предложил бы назвать "Lucky".

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Раз он ко мне уже приехал в Кременчуг, я бы, конечно, показал ему наш прекрасный город. Потом бы предложил посетить прекрасный курортный комплекс «Деренивская купель» возле Ужгорода. Там уже два президента побывали и ему будет приятно увидеть эту жемчужину Закарпатья.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Общение с семьей и воспитание моих деток.