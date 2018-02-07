SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy - ВИДЕО, ФОТО

Запуск был произведен во вторник, 6 февраля, в 22 часа 45 минут по киевскому времени. Спорткар должен отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

В грузовом отсеке ракеты разместили личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.

Для демонстрационного старта использовались два ускорителя, сохраненные после предыдущих стартов Falcon 9.

Высота Falcon Heavy составляет 70 метров, ракета способна выводить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза.

В дальнейшем ракету планируют использовать для пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс. По предварительным данным, стоимость одного запуска оценивается в 80-120 миллионов долларов в зависимости от загрузки.

Основной целью тестового старта была проверка работоспособности Falcon Heavy и возможности вывода спутников на орбиту Земли.

За рулем Tesla Roadster, который отправился покорять космос, сидит манекен в скафандре, на приборной панели машины содержится надпись Don't Panic, а из динамиков играет песня Space Oddity Дэвида Боуи.

В автомобиле установлены камеры наблюдения.

Во время полета от ракеты отделилось три разгонных блока, последний из которых доставил автомобиль Tesla к гелиоцентрической орбите вокруг Солнца. Около полуночи два разгонных блока уже приземлились на Землю, а машина была на орбите.

Напомним как сообщал УРА-Информ, ранее SpaceX провела успешное огневое испытание Falcon Heavy.