21:32 06.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сыну народного депутата Попова грозит 12 лет за разбой

Полиция закончила расследование дело сына народного депутата от Радикальной партии Игоря Пороше, которого обвиняют в разбойном нападении на магазин.

Сыну народного депутата Попова грозит 12 лет за разбой

Дело передано в суд. Теперь обвиняемому в ограблении магазина с оружием в руках в ноябре прошлого года, грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщает во вторник, 6 февраля, Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, в суд направлено дело по обвинению двух несовершеннолетних в разбойном нападении на магазин в столице, одним из участников которого является сын Попова. До назначения судом наказания злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, полиция задержала сына Игоря Попова за разбойное нападение на магазин.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева избрал меру пресечения для сына народного депутаты Украины Игоря Попова. Суд отпустил подозреваемого в разбойном нападении на магазин под домашний арест. Таким образов суд отказал прокурорам в ходатайстве поместить четырнадцатилетнего Богдана Попова под стражу.

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