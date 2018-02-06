ГПУ не будет требовать новой меры пресечения для Саакашвили, - Луценко

Он после многих странных акций все же начал ходить на допросы. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также пояснил, что избранная ему ранее мера пресечения заканчивается однако, Саакашвили приходит по повесткам, поэтому ни в никаких обременениях не нуждается. При этом генпрокурор, добавив, что в ближайшее время у Саакашвили снова будет очередная серия допросов.

Вместе с тем Луценко напомнил, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и разыскиваемого украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного Саакашвили 26 января Апелляционным судом Киева.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 29 января, продлил срок ареста соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе.