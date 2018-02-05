22:55 05.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185825:Polishuk

В Самборе на взятке попался глава ОТО - ВИДЕО, ФОТО

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя одного из объединенных территориальных общин Самборского района.

В Самборе на взятке попался глава ОТО - ВИДЕО, ФОТО

Чиновник попался на взятке. Он требовал 15 тысяч гривен у предпринимателя.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за эти деньги он обещал содействие в перечислении средств согласно актам выполненных работ и гарантию заключения новых договоров на ремонтные работы. Чиновника задержали в центре Самбора после получения части денег в сумме десяти тысяч гривен.

Против него открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области полиция задержала своего сотрудника. Начальник одного из городских отделений полиции попался на взяточничестве. Как сообщает региональное управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook, полицейский "облагал данью" местных предпринимателей.

Поделиться
Читайте также:
 
Украина выплатила МВФ 375 миллионов долларов В "черный список" Минкульта попали еще четверо российских артистов Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по биатлону В Украине во вторник будет холодно
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив