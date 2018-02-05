В Самборе на взятке попался глава ОТО - ВИДЕО, ФОТО

Чиновник попался на взятке. Он требовал 15 тысяч гривен у предпринимателя.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за эти деньги он обещал содействие в перечислении средств согласно актам выполненных работ и гарантию заключения новых договоров на ремонтные работы. Чиновника задержали в центре Самбора после получения части денег в сумме десяти тысяч гривен.

Против него открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области полиция задержала своего сотрудника. Начальник одного из городских отделений полиции попался на взяточничестве. Как сообщает региональное управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook, полицейский "облагал данью" местных предпринимателей.