В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО

Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции города Киева.

Как отмечается, сообщение об ужасном событии в полицию оповестила хозяйка квартиры, когда обнаружила труп девушки. Погибшей оказалась уроженку Киевской области возрастом 29 лет.

По словам хозяйки, она пришла в свою квартиру, чтобы выяснить причину задолжености по квартплате. Также сообственница квартиры отметила, что у нее никогда не было вопросов к девушке за аренду, ведь она всегда платила в положенные сроки.

Как установили правоохранители, ночью к убитой пришел мужчина, уроженец России, с которым она познакомилась в интернете.

Полицейским удалось его задержать. Убийца признался, что во время общения у них возник конфликт и новая знакомая его оскорбила. Это разозлило злоумышленника, и он ее задушил.

Сейчас столичные копы устанавливают все обстоятельства преступления. На время следствия подозреваемому в умышленном убийстве выбрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.