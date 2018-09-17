В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО

В одном из жилых столичных домов на проспекте Победы житель из Российской Федерации задушил 29-летнюю девушку.
Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции города Киева.
Как отмечается, сообщение об ужасном событии в полицию оповестила хозяйка квартиры, когда обнаружила труп девушки. Погибшей оказалась уроженку Киевской области возрастом 29 лет.
По словам хозяйки, она пришла в свою квартиру, чтобы выяснить причину задолжености по квартплате. Также сообственница квартиры отметила, что у нее никогда не было вопросов к девушке за аренду, ведь она всегда платила в положенные сроки.
Как установили правоохранители, ночью к убитой пришел мужчина, уроженец России, с которым она познакомилась в интернете.
Полицейским удалось его задержать. Убийца признался, что во время общения у них возник конфликт и новая знакомая его оскорбила. Это разозлило злоумышленника, и он ее задушил.
Сейчас столичные копы устанавливают все обстоятельства преступления. На время следствия подозреваемому в умышленном убийстве выбрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.