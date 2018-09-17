17:35 17.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203830:labazovych

В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО

В одном из жилых столичных домов на проспекте Победы житель из Российской Федерации задушил 29-летнюю девушку. 

В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО

Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции города Киева.

Как отмечается, сообщение об ужасном событии в полицию оповестила хозяйка квартиры, когда обнаружила труп девушки. Погибшей оказалась уроженку Киевской области возрастом 29 лет.

По словам хозяйки, она пришла в свою квартиру, чтобы выяснить причину задолжености по квартплате. Также сообственница квартиры отметила, что у нее никогда не было вопросов к девушке за аренду, ведь она всегда платила в положенные сроки.

Как установили правоохранители, ночью к убитой пришел мужчина, уроженец России, с которым она познакомилась в интернете. 

Полицейским удалось его задержать. Убийца признался, что во время общения у них возник конфликт и новая знакомая его оскорбила. Это разозлило злоумышленника, и он ее задушил.

Сейчас столичные копы устанавливают все обстоятельства преступления. На время следствия подозреваемому в умышленном убийстве выбрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.


Поделиться
Читайте также:
 
В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией В Минфине уверяют, что рост цен не помеха субсидиям Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе "Большая стратегия" России, которая угрожает Европе
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив