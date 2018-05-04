12:29 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Российские боевики обстреляли жилые дома в Донецкой области – ФОТО

Сегодня, четвертого мая, в городе Майорск Донецкой области боевики открыли огонь по жилых домах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

Российские боевики обстреляли жилые дома в Донецкой области – ФОТО

Как отмечается, первые выстрелы по поселку были обнаружены около 24:00. Известно, что в результате обстрела повреждено три жилых дома, по предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работает полиция Бахмута. Полицейские обходят территорию и документируют последствия обстрела, оказывают помощь мирным жителям.

Повреждены помещения по улице Станция Майорская, в помещениях разбиты окна и крыши. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в четверг, боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.


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