Правоохранители изьяли у иностранцев партию "паленых" смартфонов

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что подельники из Китая пытались выдать подделку известной модели смартфона за качественный товар из Гонконга. Мошенники пытались под видом частей для мобильных телефонов провезти в страну 7 тыс единиц смартфонов.

В ходе обыска груза выяснилось, что разрешительных документов на пропуск товара у контрабандистов не оказалось. Всю продукцию конфисковали, возбуждено уголовное производство.

Напомним, что в течение 2017 года на таможнях ГФС зафиксировано нарушений более чем 1,59 млрд гривен. В общем таможенники передали на рассмотрение суда почти 7,8 тыс. дел на сумму более 1,47 млрд гривен. В результате судом принято решение о конфискации предметов правонарушений на сумму более 433,56 млн гривен и наложено штрафов на сумму более 401,57 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Одессе в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами появился специальный отдел, который будет заниматься ликвидацией контрабандных потоков в морских портах.