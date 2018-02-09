19:35 09.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Ливии при двойном теракте пострадали 55 человек

В восточном ливийском городе Бенгази в пятницу, 9 февраля, из-за двойного взрыва в мечети погибли два человека. Также 55 людей в результате теракта получили многочисленные травмы. 

В Ливии при двойном теракте пострадали 55 человек

Об этом со ссылкой на медработников сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, около двух недель ранее также произошел сильнейший взрыв, после чего погибли 35 человек. Сегодняшние взрывы произошли в небольшой мечети во время молитвы.

Взрывные устройства активировали удаленно, используя мобильные телефоны. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в итальянской коммуне Комо в среду, 7 февраля, прогремел взрыв на заводе химических отходов. В результате инцидента 12 человек получили травмы. 

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