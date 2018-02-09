В Хмельницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали восемь человек

В результате аварии восемь человек получили травмы. Как сообщает местная полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Хмельницкий - Винница в селе Пироговцы.

По предварительным данным водитель микроавтобуса потерял управление и выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение. От сильного удара травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса и двое пассажира легкового автомобиля.

Все пострадавшие были доставлены в Хмельницкую городскую и областную больницы. Один из пассажиров легковушки, 38-летний хмельничанин, госпитализирован в реанимационное отделение. Сейчас следователи выясняют причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в ночь на пятницу, 9 февраля, автобус с пассажирами съехал в кювет. На момент аварии в салоне машины находились 50 человек. При этом среди пассажиров было 20 детей. К счастью никто из них не пострадал.