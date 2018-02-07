Жертвами землетрясения на Тайване стали два человека, около 200 человек получили травмы - ФОТО, ВИДЕО

По предварительных данным пострадали 188. При этом, некоторые из пострадавших в критическом состоянии. Есть также ряд разрушений.

Как сообщает центральное телевидение Китая, в частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Всего обрушились пять зданий. В 567 домах нет электричества.

Поврежден также один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Хуалянь, расположенном на побережье Тайваня во вторник, 6 февраля, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает в Геологической службе Соединенных Штатов Америки, очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.