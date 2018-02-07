Жертвами землетрясения на Тайване стали два человека, около 200 человек получили травмы - ФОТО, ВИДЕО
В результате сильного землетрясения, которое произошло во вторник вечером, 6 февраля, на острове Тайвань, погибло не менее двух человек.
По предварительных данным пострадали 188. При этом, некоторые из пострадавших в критическом состоянии. Есть также ряд разрушений.
Как сообщает центральное телевидение Китая, в частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Всего обрушились пять зданий. В 567 домах нет электричества.
Поврежден также один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Хуалянь, расположенном на побережье Тайваня во вторник, 6 февраля, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает в Геологической службе Соединенных Штатов Америки, очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.
В Тайване во время тренировочного полета произошло крушение истребителя французского производства "Dassault Mirage 2000", сообщает местное издание Taipei Times. На настоящий момент информации о судьбе пилота от официальных источников не поступало.
По состоянию на сегодняшний день сумма обращений в страховые компании из-за порчи имущества разрушительными лесными пожарами, которые бушевали в октябре на севере Калифорнии, превысила отметку в девять миллиардов долларов.