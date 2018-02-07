12:32 07.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пять детей отравились пиццей

Вчера вечером, 6 февраля, во Львове около пяти детей среднего возраста были госпитализированы с пищевым отравлением в местную больницу.

Во Львове пять детей отравились пиццей

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу накануне в 22:35. Среди них двое детей.

По словам медоков, предварительный диагноз - "острая кишечная инфекция". В то же время в ОГА заявили, что пострадавшие ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии, четвертого февраля.

В данный момент состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. В связи с этим сейчас продолжаются лечебно-диагностические мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Драгово Хустского района Закарпатской области трое несовершеннолетних отравились алкоголем во время колядования на Рождество.

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