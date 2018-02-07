В результате гололеда в США столкнулись 70 машин

В американском штате Айова произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 70 машин.
Об этом сообщает издание Breaking911.
Предварительно установлено, что причиной масштабной аварии стал гололед. Из-за этого на автостраде столкнулись около 70 машин. Авария привела к смерти одного человека, еще несколько людей получили серьезные травмы.
Местные власти полностью перекрыли движение по автодороге.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры.