В результате гололеда в США столкнулись 70 машин

Об этом сообщает издание Breaking911.

Предварительно установлено, что причиной масштабной аварии стал гололед. Из-за этого на автостраде столкнулись около 70 машин. Авария привела к смерти одного человека, еще несколько людей получили серьезные травмы.

Местные власти полностью перекрыли движение по автодороге.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры.