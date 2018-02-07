19:11 07.02.2018 | Происшествия | Новости
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В результате гололеда в США столкнулись 70 машин

В американском штате Айова произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 70 машин.

В результате гололеда в США столкнулись 70 машин

Об этом сообщает издание Breaking911.

Предварительно установлено, что причиной масштабной аварии стал гололед. Из-за этого на автостраде столкнулись около 70 машин. Авария привела к смерти одного человека, еще несколько людей получили серьезные травмы.

Местные власти полностью перекрыли движение по автодороге.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры.

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