На Тайване растет количество жертв землетрясения

При этом травмы различной степени тяжести получили 243 человека, а пропавшими без вести считаются 60 человек. Как сообщает Reuters, по словам спасателей 16 человек были заперты в жилом здании Хуаляна, популярном среди туристов на восточном побережье Тайваня.

Также два человека оказались под обломками отеля "Маршал", который обвалился в результате землетрясения. Они были живы и смогли подать сигнал спасателям. Из-за стихийного бедствия также покосились четыре других здания: два отеля и военный госпиталь. В городе частично разрушены два моста.

В свою очередь президент страны Цай Инвень потребовал разобраться с последствиями землетрясения и немедленно запустить механизм используемый при стихийных бедствиях и быстро разобраться с устранением последствий.

Вместе с тем в правительстве сообщают, что повторные толчки величиной не менее 5,0 могут сотрясать остров в ближайшие две недели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 февраля 2018 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла, что привело к частичному обрушению гостиницы и домов в городе Хуалянь. Предварительно говорилось о двух погибших работниках отеля и 114 пострадавших.