Японию накрыло мощнейшим снегопадом, есть погибший - ВИДЕО

Непогода уже привела к гибели одного человека. Как сообщает Еuronews, по предварительным данным причиной смерти считают отравление угарным газом. Мужчина уснул в машине с включенным двигателем, так как замерз, а снег заблокировал выхлопную трубу.

В той же префектуре из-за снегопада на автостраде оказались заблокированы 1500 автомобилей. В связи с непогодой местные власти вынуждены были закрыть многие дороги для проезда.

Не работают также детские сады и начальные школы. Вместе с тем синоптики сообщают, что в некоторых регионах Японии за сутки выпало полтора метра снега, что в шесть раз превышает норму.

В ряде районов на побережье Японского моря власти ввели штурмовое предупреждение, прекращено движение поездов и пассажирских судов.

Напомним, во Франции за последние сутки выпало более 15 сантиметров снега. В результате сильных снегопадов в северных и центральных регионах страны нарушено движение транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, французская авиакомпания Air France из-за сильных снегопадов отменила ряд авиарейсов. Авиаперевозчик планирует продолжить выполнение из аэропорта имени Шарля де Голля 90% дальнемагистральных рейсов и 60% рейсов средней дальности. В то же время была отменена половина коротко магистральных рейсов из аэропорта Орли в Париже.