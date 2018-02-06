16:15 06.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Абу-Даби разбились 44 автомобиля - ФОТО

В столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, 6 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 44 транспортных средств. Так, в результате автокатастрофы получили серьезные травмы более 20 человек.

В Абу-Даби разбились 44 автомобиля - ФОТО

Об этом сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.

Как отмечается, ДТП произошло на трассе Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби. Причиной аварии скорее всего послужили погодные условия, а именно густой туман.

По словам сотрудников полиции, во время столкновения пострадали 22 человека. По этому поводу, пролиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус. В результате аварии травмы получили несколько пассажиров автобуса.

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