В Абу-Даби разбились 44 автомобиля - ФОТО

В столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, 6 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 44 транспортных средств. Так, в результате автокатастрофы получили серьезные травмы более 20 человек.
Об этом сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.
Как отмечается, ДТП произошло на трассе Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби. Причиной аварии скорее всего послужили погодные условия, а именно густой туман.
По словам сотрудников полиции, во время столкновения пострадали 22 человека. По этому поводу, пролиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус. В результате аварии травмы получили несколько пассажиров автобуса.