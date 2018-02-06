В Абу-Даби разбились 44 автомобиля - ФОТО

Об этом сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.

Как отмечается, ДТП произошло на трассе Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби. Причиной аварии скорее всего послужили погодные условия, а именно густой туман.

По словам сотрудников полиции, во время столкновения пострадали 22 человека. По этому поводу, пролиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус. В результате аварии травмы получили несколько пассажиров автобуса.