В Индонезии наводнение уже убило два человека

Вода угрожает столице страны, после того как разрушила города вблизи Джакарты. При этом синоптики прогнозируют, что стихия может нанести удар по столице уже сегодня вечером.

Как сообщает в понедельник, 5 февраля, Reuters, на данный момент в районах, где вода уже затопила дома, часть жителей успели эвакуировать. Много людей считаются пропавшими без вести.

В свою очередь начальник полиции в Богорском районе Западной Явы, Анди М. Дики Пастика отметил, что спасатели нашли два тела. По его словам, оползни в четырех районах, расположенных вдоль курортного города Пункака, заблокировали главную дорогу, соединяющую этот район с Джакартой.

В самом Джакарте, где проживает более 30 миллионов человек, объявлен наивысший уровень паводковой опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 февраля, в столице Индонезии Восточной Джакарте на стройке произошла трагедия. Тут при падении строительного крана погибли четверо рабочих.

Как сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на информацию источника в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями страны, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени. В результате происшествия два человека погибли на месте, еще двое получили травмы. Их увезли в ближайшую больницу, однако врачам спасти пострадавших не удалось.