Трамвай горел в Харькове - ФОТО

Как отмечается, во время патрулирования полицейский экипаж услышал крики людей, стоявших возле трамвая. В свою очередь полицейские выяснили, что возгорание произошло под движущимся составом, после чего обработали огнетушителем задымившийся участок и вызвали спасателей.

"С помощью огнетушителя со служебного авто полицейские сразу начали тушить источник пожара и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

По словам специалиста пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, открытого огня не было, оставалось задымление и едкий запах. "Экипаж подал ствол для охлаждения участка и в течение нескольких минут все устранили", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на улице Пермской в городе Кропивницком загорелся автомобиль.