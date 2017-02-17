11:53 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Трамвай горел в Харькове - ФОТО

На Московском проспекте в Харькове произошло возгорание трамвая. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Трамвай горел в Харькове - ФОТО

Как отмечается, во время патрулирования полицейский экипаж услышал крики людей, стоявших возле трамвая. В свою очередь полицейские выяснили, что возгорание произошло под движущимся составом, после чего обработали огнетушителем задымившийся участок и вызвали спасателей.

"С помощью огнетушителя со служебного авто полицейские сразу начали тушить источник пожара и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

По словам специалиста пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, открытого огня не было, оставалось задымление и едкий запах. "Экипаж подал ствол для охлаждения участка и в течение нескольких минут все устранили", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на улице Пермской в городе Кропивницком  загорелся автомобиль


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