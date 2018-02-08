Посол Украины в Германии: "Политики из партии АдГ были коварно использованы русскими в своих целях"

Улли Тюкмантель, Аннетте Людвиг, Westdeutsche Zeitung

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает на дальнейшую солидарность Запада и особенно ценит посредническую роль канцлера Ангелы Меркель в конфликте с Россией. Корреспонденты немецкого издания Westdeutsche Zeitung побеседовали с дипломатом.

После того, как политики из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) посетили Крым, Андрей Мельник встретился с представителями партии в Дюссельдорфе.

"Как прошел разговор?" - поинтересовались журналисты.

"Глава фракции подчеркнул, что это был частный визит, однако совсем частным он, конечно, не был. Политики закутывались во флаг АдГ и раздавали визитки депутатов ландтага, они делали политические заявления, которые никак не связаны с частной поездкой и нарушают интересы и территориальную целостность Украины. Я же не приезжаю летом на Мальорку и не высказываюсь там на тему Каталонии. (...) Украина не может терпеть такие нарушения своего суверенитета. И, конечно, политики из партии АдГ были коварно использованы русскими в своих целях", - ответил посол.

"Пропагандой АдГ в СМИ охотно занимается российский телеканал RT, ранее называвшийся Russia Today. На Украине RT запрещен, страны ЕС до сих пор боятся провести четкое различие между свободной прессой и путинской пропагандой. Вы это понимаете?"

"Германия - это медийная демократия. (...) Но, с другой стороны, у вас не хотят осознавать, что российская гибридная война с помощью СМИ действительно существует. То, что она творит, мы особенно сильно ощущаем на протяжении четырех лет. В Берлине многим тяжело отличить свободу от злоупотребления", - отметил Мельник.

"Что имеет первостепенное значение в Ваших переговорах с министерством иностранных дел: продолжающаяся война на востоке Украины или российская оккупация Крыма?" - задали вопрос журналисты.

"Эти темы нельзя разделять. (...) После четырех лет дипломатии война все еще идет, стрельба ведется каждый день. Вопрос Крыма нельзя от этого отделять, так как причина одна и та же и она заключается в Москве. Для Крыма до сих пор нет даже формата переговоров, почти ничего не предпринимается", - подчеркнул дипломат.

"Насколько серьезно в этой связи Вы воспринимаете высказывания председателя партии "Свободная демократическая Германия" (FDP) Кристиана Линднера или президента ФК "Бавария" Ули Хёнесса, которые хотят оставить в покое крымский вопрос, чтобы начать с Россией переговоры по другим темам?" - поинтересовались журналисты.

"Это очень прискорбно. Прежде всего, это иллюзии, которые не имеют ничего общего с печальной действительностью и не помогут выйти из тяжелого положения. (...) Политики и известные люди публично говорят о вещах, которых они не понимают", - уверен Мельник.

Говоря о роли Германии в решении конфликта с Россией, посол заметил: "Тем, что конфликт вообще был локализован и начались международные переговоры, мы обязаны госпоже Меркель. (...) Важно, чтобы санкции против России не были отменены, потому что это заморозит конфликт. С серьезными последствиями, в том числе и для Германии", - считает Мельник.

"Считаете ли Вы возможной дальнейшую эскалацию?"

"Если солидарность Запада исчезнет, не исключено будет возвращение к реваншизму и даже необходимость в собственном ядерном оружии. (...) Война на востоке Украины стоит России трех миллиардов евро в год. В российской экономике не проводились реформы, она по-прежнему основывается на сырье. Как долго Кремль еще сможет позволить себе эту войну, не разорившись?" - отметил посол в заключение.

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