11:58 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские яблоки отправляются в Индию

Фитосанитарные оргнаы Индии дали разрешение на экспорт украинских яблок урожая 2018 года.

Украинские яблоки отправляются в Индию

Ассоциация Укрсадпром опубликовала информацию о том, что украинские яблоки урожая 2018 года уже могут экспортироваться в Индию. Стоит отметить, что Индия установила ряд обязательных условий для транспортировки. В частности, их содержание до момента вывоза из Украины при температуре в 0°С на протяжении 13 дней.

Глава Укрсадпрома Дмитрий Крошка отметил, что открытие индийского рынка не только событие номер один для садовников, но и значительные шаг для украинского рынка в целом. По его мнению, индийский рынок сможет полностью заменить российский, куда ранее поставлялись яблоки.

Он также уверен, что такое событие пойдет на пользу развитию морской логистики и значительно увеличит товарообмен между Индией и Украиной.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ" в течение января-ноября прошлого года экспорт украинских товаров в Индию вырос до 2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.                                                 


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