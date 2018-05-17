НБУ разрешил ДиВи Банку покинуть рынок

Вместе с тем разрешение дано без прекращения юридического лица. Соответствующее решение было принято регулятором накануне 15 мая.

План прекращения деятельности ДиВи Банк подал регулятору в начале мая. Ранее акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в деятельности украинских банковских зафиксированы частые нарушения нормы закона "О потребительском кредитовании". В основном это происходит в рекламе, раскрытии данных, условиях кредитов, информировании о настоящей стоимости кредитов и при определении страховых компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе USAID после второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования по проекту "Трансформация финансового сектора".