Гройсман намерен штрафовать грузоотправителей за перевес машины

Как пояснил в среду, 25 апреля, во время заседания Кабинета министров глава правительства, на сегодняшний день если транспорт останавливается и взвешивается и есть преувеличение груза, штраф платит только водитель.

А нужно, чтобы платил и грузоотправитель. Если ты должен загрузить 40 тонн, почему загружаешь 60 тонн, - задался вопросом Гройсман, добавив, что есть нарушения - штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер.

В связи с чем премьер поручил профильному министерству проработать идею проверки загрузки транспорта с дальнейшим распределением штрафов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 25 апреля, утвердил Государственную программу повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года. В частности, правительство сегодня одобрило постановление "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".