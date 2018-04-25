13:32 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман намерен штрафовать грузоотправителей за перевес машины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры проработать вопрос распределения штрафов за перевес грузового автотранспорта одновременно на водителя и грузоотправителя.

Гройсман намерен штрафовать грузоотправителей за перевес машины

Как пояснил в среду, 25 апреля, во время заседания Кабинета министров глава правительства, на сегодняшний день если транспорт останавливается и взвешивается и есть преувеличение груза, штраф платит только водитель.

А нужно, чтобы платил и грузоотправитель. Если ты должен загрузить 40 тонн, почему загружаешь 60 тонн, - задался вопросом Гройсман, добавив, что есть нарушения - штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер.

В связи с чем премьер поручил профильному министерству проработать идею проверки загрузки транспорта с дальнейшим распределением штрафов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 25 апреля, утвердил Государственную программу повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года. В частности, правительство сегодня одобрило постановление "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".


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