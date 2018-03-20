Brent торгуется на отметке в 66,65 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, сегодня утром фьючерсы на нефть Brent находились на уровне 66,65 доллара за баррель. Таким образом, это приблизительно на 0,83% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,60 доллара за баррель, прибавив 0,87%.

Кстати, в последнее время нефть показывает умеренный рост на фоне ожидания трейдеров данных о запасах топлива в США. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 марта 2018 года Беларусь должна была снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.