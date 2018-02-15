19:15 15.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский ВВП продолжает расти

За 2017 год ВВП украинского государства выросло на два процента. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Украинский ВВП продолжает расти

В официальном уведомлении говорится, что подобные темпы роста внутреннего продукта свидетельствуют о выходе экономики страны из состояния затяжной стагнации. Ключевыми факторами для роста ВВП стали:  высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС, реформирование политических институтов и процесс децентрализации.

Вместе с тем увеличился и рост украинского экспорта, в основном это сырье и продукты питания, на европейские рынки на шесть процентов, а общий мировой экпорт страны превысил отметку в 19 процентов.

Однако стоит отметить, что подобный рост ВВП полностью и более перекрывается ростом темпов инфляции, который в стране в ряде областей достигает 15 процентов. Одновременно с поднятием заработных плат и ростом цен на продукты питания подобная "победа" выглядит совсем незначительно. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", в январе текущего года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1 процентов тогда, как в декабре прошлого года она составляла 13,7 процентов. 


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