Украинский ВВП продолжает расти

За 2017 год ВВП украинского государства выросло на два процента. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В официальном уведомлении говорится, что подобные темпы роста внутреннего продукта свидетельствуют о выходе экономики страны из состояния затяжной стагнации. Ключевыми факторами для роста ВВП стали: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС, реформирование политических институтов и процесс децентрализации.
Вместе с тем увеличился и рост украинского экспорта, в основном это сырье и продукты питания, на европейские рынки на шесть процентов, а общий мировой экпорт страны превысил отметку в 19 процентов.
Однако стоит отметить, что подобный рост ВВП полностью и более перекрывается ростом темпов инфляции, который в стране в ряде областей достигает 15 процентов. Одновременно с поднятием заработных плат и ростом цен на продукты питания подобная "победа" выглядит совсем незначительно.
Как сообщалось в "Ура-Информ", в январе текущего года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1 процентов тогда, как в декабре прошлого года она составляла 13,7 процентов.
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