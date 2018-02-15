Украинский ВВП продолжает расти

В официальном уведомлении говорится, что подобные темпы роста внутреннего продукта свидетельствуют о выходе экономики страны из состояния затяжной стагнации. Ключевыми факторами для роста ВВП стали: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС, реформирование политических институтов и процесс децентрализации.

Вместе с тем увеличился и рост украинского экспорта, в основном это сырье и продукты питания, на европейские рынки на шесть процентов, а общий мировой экпорт страны превысил отметку в 19 процентов.

Однако стоит отметить, что подобный рост ВВП полностью и более перекрывается ростом темпов инфляции, который в стране в ряде областей достигает 15 процентов. Одновременно с поднятием заработных плат и ростом цен на продукты питания подобная "победа" выглядит совсем незначительно.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в январе текущего года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1 процентов тогда, как в декабре прошлого года она составляла 13,7 процентов.