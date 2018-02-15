09:53 15.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уменьшила запасы газа в хранилищах

Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 11,438 млрд куб. м. Об этом сообщает ПАО Укртрансгаз.

Украина уменьшила запасы газа в хранилищах

Согласно недавно полученным данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.

При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 5,33 млн   куб. м, из Венгрии – 4,67 млн куб. м, из Польши – 2,97 млн куб. м газа.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, 15 февраля, украинские ПХГ заполнены на 36 процентов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинских хранилищах находится 14  млрд кубометров газа. Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме.

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