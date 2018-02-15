Украина уменьшила запасы газа в хранилищах

Согласно недавно полученным данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.

При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 5,33 млн куб. м, из Венгрии – 4,67 млн куб. м, из Польши – 2,97 млн куб. м газа.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, 15 февраля, украинские ПХГ заполнены на 36 процентов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинских хранилищах находится 14 млрд кубометров газа. Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме.