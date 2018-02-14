Кабмин одобрил отчет о выполнении программы правительства

Документ будет направлен на рассмотрение Верховной Раде. Вместе с тем премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что за прошлый год поможительными моментами стали

положительная динамика роста экономики и начало реформ в различных сферах - от системы государственных финансов, экономических регуляций и налогообложения бизнеса до социальной сферы, а именно образования, медицины, пенсионной системы.

Глава правительства поблагодарил парламент и министров за нелегкий год, в котором были и положительные моменты и отметил экономический рост. Он также назвал основные результаты деятельности. По его словам, в 2017 году реальная заработная плата выросла на 19,1%, а ВВП вырос на 2,3%, средний размер пенсии в 2017 году вырос на 561 гривен. В 2017 году получено 2,3 млрд гривен "теплых кредитов". Возмещено по этим кредитам 818 млн гривен; в 2019 году состоится масштабное повышение пенсий для пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж, - заверил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Минфина, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики в Украине уменьшился на три процентных пункта, снизившись до 33% ВВП. Детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции.