Южная Корея возьмет на себя финансовые растраты за участие КНДР в Олимпиаде

Южная Корея выделит около 2,64 млн долларов для покрытия расходов на размещение сотен северокорейцев, которые прибыли на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.
Об этом сообщают Вести экономика.
Министерство объединения Южной Кореи заявило, что эти средства будут покрывать оплату жилья и питания команды Северной Кореи, оркестра, исполнителей тхэквондо, а также журналистов и других вспомогательных сотрудников. В совокупности они составляют группу из 424 северокорейцев.
Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил спортсменов, болельщиков и официальных лиц Северной Кореи на Олимпийские игры в попытке снизить напряженность.
К слову, затраты на размещение официальной делегации высокого уровня будут оплачиваться отдельно.
Добавим, путешествия между двумя Кореями были невозможными без одобрения обоих правительств после войны 1950-1953 гг., которая разделила полуостров и закончилась перемирием, а не мирным договором.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бюджет зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхане, составит 2,4 миллиарда долларов.