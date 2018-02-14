12:36 14.02.2018 | Экономика | Новости
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Южная Корея возьмет на себя финансовые растраты за участие КНДР в Олимпиаде

Южная Корея выделит около 2,64 млн долларов для покрытия расходов на размещение сотен северокорейцев, которые прибыли на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Южная Корея возьмет на себя финансовые растраты за участие КНДР в Олимпиаде

Об этом сообщают Вести экономика.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что эти средства будут покрывать оплату жилья и питания команды Северной Кореи, оркестра, исполнителей тхэквондо, а также журналистов и других вспомогательных сотрудников. В совокупности они составляют группу из 424 северокорейцев.

Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил спортсменов, болельщиков и официальных лиц Северной Кореи на Олимпийские игры в попытке снизить напряженность.

К слову, затраты на размещение официальной делегации высокого уровня будут оплачиваться отдельно.

Добавим, путешествия между двумя Кореями были невозможными без одобрения обоих правительств после войны 1950-1953 гг., которая разделила полуостров и закончилась перемирием, а не мирным договором.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бюджет зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхане, составит 2,4 миллиарда долларов.

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