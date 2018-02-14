13:57 14.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии будут расти быстрее цен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в этом году зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.

Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии будут расти быстрее цен

В прошлом году реальный рост заработной платы составил 19%, но номинальная была выше. Однако рост цен поглотило это повышение, потому реальный рост было только 19%.

Об этом в среду, 14 февраля, во время заседания правительства заявил сам Гройсман. При этом глава правительства отметил, что задача Кабинета министров - чтобы доходы украинцев росли быстрее, чем цены.

Мы должны обеспечить дальнейшее повышение пенсий, - подчеркнул Гройсман, напомнив, что в прошлом году правительство повысило пенсии украинским пенсионерам и в среднем повышение составило 561 гривен

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 14 февраля, одобрил отчет о ходе и результатах выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.

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