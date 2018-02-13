Беларусь проведет road show евробондов с 15 февраля в США и Европе

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

В Минфине сообщили, организаторами выступят Citigroup и Raiffeisen. Кроме того, в ведомстве добавили, что будет изучаться интерес инвесторов к 10 и 12 летним белорусским евробондам.

Министр финансов Беларуси Владимир Амарин ранее заявлял, что республика планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в размере 600 млн долларов в первом квартале 2018 года.

Сейчас, в обращении находятся еврооблигации, размещенные в июне 2017 года общим объемом 1,4 млрд долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", европейский центробанк продолжает стимулировать укрепления евро в отношении доллара. Так, на этой неделе евро в отношении доллара вырос на пол процента, а сегодня этот показатель вновь повысился на полтора процента.