09:52 12.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина нарастила экспорт животноводческой продукции в Ливан

За 2017 год Украина экспортировала в Ливан сельскохозяйственной продукции на 204,4 млн долларов. Об этом сообщает Аgroportal.

Украина нарастила экспорт животноводческой продукции в Ливан

Отмечается, что основными продуктами экспорта в Ливан стали кукуруза и пшеница в размере 95,1 млн долларов, семена масличных культур – 43,8 млн долларов, а также подсолнечное масло – 31,1 млн долларов.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, в последние годы значительно вырос объем экспорта в Ливан животноводческой продукции. Так, в прошлом году экспорт составил 14 млн долларов, это в шесть раз больше показателя 2016 года.

К слову, Ливан выявил заинтересованность в увеличении товарооборота с Украиной, в том числе за счет наращивания экспорта из Украины растительных масел, зерновых культур и муки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год.

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