09:16 12.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 12 февраля 2018 года, поднялась отметки в 63 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:56 цена нефти Brent находилась на уровне 63,30 доллара за баррель. Это на 0,94 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отмечают эксперты, цены на эталонные марки нефти возобновили рост после значительного падения на прошлой неделе.  В частности, падение стоимости Brent за минувшую неделю составило 8,4%, WTI - 9,6%, что является максимальным снижением с января 2016 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт нефтепродуктов почти на 100 процентов. В 2017 году нарастила экспортные показатели до уровня в 0,8 млн тонн в год, а в 2016 году размер экспорта составлял 04, млн тонн.

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