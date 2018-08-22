13:16 22.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Син Майкла Джексона на День Незалежності Україні відвідає Київ - ФОТО

В українській столиці пройде вечiрка нової української музики до дня незалежності України! У п’ятницю 24 серпня 2018 року відбудеться UKRAINIAN PARTY, розпочнеться подія 18:00

Син Майкла Джексона на День Незалежності Україні відвідає Київ - ФОТО

Live Music Show:

XLDELUXE
https://www.youtube.com/watch?v=mLSCYprpgqY

E.K.A
https://www.youtube.com/watch?v=9Kkzx-7RKX4

EUGENIA SCALETT
https://www.youtube.com/user/jenyaYes1

ГИТАРИСТ FLAME 
https://www.youtube.com/watch?v=HGFLCTjBgSs

ABLAKA
https://www.youtube.com/watch?v=RDP9Ruo810U

MC АНДРIЙ КАРПОВ

DJ RICHIE
DJ RICCARDO RICCI

Партнери вечірки подарують гостям безліч сюрпризів і частувань.

Спеціальний гість заходу американській співак Брендон Ховард, також відомий як B.Howard - американський співак, продюсер і автор пісень.

Син соул співачки Міккі Ховард і легендарного короля поп-музики Майкла Джексона!

http://bhowardofficial.com 
https://www.youtube.com/watch?v=d-ocIjsHJ5U - B.Howard - Don`t Say You love me

https://www.youtube.com/watch?v=6UZTCaaffCU - B. Howard - Dancefloor

Резерв столів, шезлонгів і номерів: +380678578568 +380504160766

Обухівське шосе 3 (29 км. Столичного шосе) Конча Заспа (пгт.Козин)

хештег вечора - #seasonSPArty

Відпочивай зі смаком і в правильному місці!


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