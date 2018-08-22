Син Майкла Джексона на День Незалежності Україні відвідає Київ - ФОТО

В українській столиці пройде вечiрка нової української музики до дня незалежності України! У п’ятницю 24 серпня 2018 року відбудеться UKRAINIAN PARTY, розпочнеться подія 18:00
Live Music Show:
XLDELUXE
https://www.youtube.com/watch?v=mLSCYprpgqY
E.K.A
https://www.youtube.com/watch?v=9Kkzx-7RKX4
EUGENIA SCALETT
https://www.youtube.com/user/jenyaYes1
ГИТАРИСТ FLAME
https://www.youtube.com/watch?v=HGFLCTjBgSs
ABLAKA
https://www.youtube.com/watch?v=RDP9Ruo810U
MC АНДРIЙ КАРПОВ
DJ RICHIE
DJ RICCARDO RICCI
Партнери вечірки подарують гостям безліч сюрпризів і частувань.
Спеціальний гість заходу американській співак Брендон Ховард, також відомий як B.Howard - американський співак, продюсер і автор пісень.
Син соул співачки Міккі Ховард і легендарного короля поп-музики Майкла Джексона!
http://bhowardofficial.com
https://www.youtube.com/watch?v=d-ocIjsHJ5U - B.Howard - Don`t Say You love me
https://www.youtube.com/watch?v=6UZTCaaffCU - B. Howard - Dancefloor
Резерв столів, шезлонгів і номерів: +380678578568 +380504160766
Обухівське шосе 3 (29 км. Столичного шосе) Конча Заспа (пгт.Козин)
хештег вечора - #seasonSPArty
Відпочивай зі смаком і в правильному місці!