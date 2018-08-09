Звезда российских сериалов впала в кому

Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в Instagram, не назвав диагноз подруги.

Согласно ее словам, у 32-летней Симдянкиной после операции отказало сердце, почки и легкие, а врачи хотели отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, поскольку организм не реагировал на лечение медиков.

Но к счастью актриса начала дышать самостоятельно.

Как сообщал "УРА-Информ", после драки в московском баре актер Сами Насери может потерять зрение. Дело в том, что еще пару месяцев назад у актера диагностировали перелом орбиты глаза, и во время драки ему повредили больной глаз.