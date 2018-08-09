Премию Оскар будут давать еще в одной номинации

Об этом сообщает Vanity Fair.

Отмечается, что критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях. Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал "Шрек").

Как сообщал "УРА-Информ", знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов. Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.