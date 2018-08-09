19:14 09.08.2018 | Культура | Новости
100200931:roman_z

Премию Оскар будут давать еще в одной номинации

Американская киноакадемия "Оскар" ввела новую номинацию – "Выдающийся популярный фильм".

Премию Оскар будут давать еще в одной номинации

Об этом сообщает Vanity Fair.

Отмечается, что критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях. Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал "Шрек").

Как сообщал "УРА-Информ", знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов. Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.


Поделиться
Читайте также:
 
Disney собирается снять сериал на тему Звездных воен В Киеве на год ограничат движение по Окружной Манафорт обогатился в Украине на 65 миллионов долларов Украинская легкоатлетка вышла в финал чемпионата Европы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив