Самойлова назвала виновных в своем провале на "Евровидении – 2018"

Об этом представительница РФ рассказала в интервью проекту "The Люди", опубликованном в YouTube.

Согласно его словам, она потерпела фиаско на музыкальном первенстве из-за организаторов и "Первого канала", который ее туда отправил. Таже исполнительница отметила, что ей пришлось самой готовить наряд для выступления, платить за него свои деньги. При этом, сам номер ей готовили "халтурщики".

"За все время репетиций было две полноценных в России. Все остальное - в классе. С декорацией - была только одна... Пять часов...", - объяснила Самойлова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые в истории международного песенного конкурса "Евровидения" Россия не смогла пройти в финал. Так, скандальная представительница из России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" не только не получила достаточного количества голосов от жюри и зрителей, но и вызвала волну негодования среди российского населения.