17:15 03.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Пять рецептов пасхального кулича

Такой десерт как творожная пасха прекрасно сможет стать основным блюдом на пасхальном столе. Тем более ее приготовление легче, чем выпечка куличей из дрожжевого теста, поэтому будет под силу даже неопытным хозяйкам.

Пять рецептов пасхального кулича

До начала Воскресения Христова Styler  опубликовал пять простых и вкусных рецептов творожной паски: классическая, творожная паска без выпечки и заварная, в мультиварке, рецепты с добавлением желатина и сгущенки.

Творожная паска: классический рецепт

Такой вид кулича будет лучше всего приготовить в разъемной форме в виде пирамиды, но можно использовать любую другую емкость с отверстием для стекания сыворотки. Ингридиенты на четыре пасхальные формочки по 0,4 кг:

  • 1,5 кг творога жирностью от 5% до 9%;
  • 0,5 кг сахара; 5 яиц;
  • 0,5 кг сливочного масла;
  • 0,2 кг сметаны жирностью 20%;
  • 1 пакетик ванилина;
  • 0,2 кг изюма, можно использовать цукаты;
  • 0,1 кг миндаля или грецких орехов;
  • цедра 1 лимона или апельсина;

Для начала творог нужно положить под давление на 12 часов, после чего отжать и измельчить через сито или блендером. Изюм помыть и залить кипятком. Орехи обжарить и измельчить. Белки взбиваем до крепкой пены с 0,2 кг сахара. Полученную массу добавляем в творог. Желтки растереть с остатком сахара и ванилином, добавить в творожную массу. Сливочное мало растопить. Смешать творожно-яичную массу с маслом, изюмом\цукатами и орехамив кастрюле, поставить на медленный огонь на 7 минут, помешивая. После этого снять с огня и помешивать до остывания. Когда масса станет чуть теплой, разложить ее в формы, застеленные марлей. Каждую форму поставить в глубокую тарелку, а сверху разместить груз. Выдержать творожные паски в холодильнике 32-36 часов, затем убрать марлю и украсить блюдо по своему желанию.

Творожная паска на сгущенке

 Этот рецепт десерта без яиц, со сгущенкой, сухофруктами, орехами, не требует выпечки и не займет много времени. Ингридиенты:

  • 1 кг творога 5-9%;
  • 0,2 кг сливочного масла;
  • 0,25 кг сметаны 20%;  
  • сгущенное молоко - 1 банка;
  • 0,1 кг сахарной пудры;
  • сухохрукты (изюм, курага, цукаты) - 100 гр;
  • орехи грецкие - 50 гр.

Творог отжать, избавиться от комочков с блендером. Сливочное масло размягчить, далее растереть с сахарной пудрой. Сухофрукты распарить кипятком и отжать. Орехи обжарить и измельчить. Смешать творог, масляную массу, сметану, влить сгущенку, добавить сухофрукты с орехами. Выложить смесь в застеленную марлей форму, поставить в холодильник под давление на 14 часов.

Заварная паска с шоколадом

Такой кулич на вид очень необычный поэтому в любом случае вкусно украсит стол. Ингредиентов хватит для одной большой пасхальной формы, объемом 0,7 л.:

  • 0,5 кг творога жирностью 0,5%;
  • 3 яйца;
  • сахар - 150 гр;
  • 100 мл сливок 15% жирности;
  • 100 мл молока 2,5% жирности;
  • цедра апельсина - 4 ст.л.;
  • какао - 2,5 ст.л.;
  • орехи, сухофрукты - по вкусу;
  • ванилин - 1 пакетик.

Творог отжать и растереть. Яйца взбить с сахаром и ванилином, добавить нехолодные молоко и сливки. Массу поставить на слабый огонь, варить помешивая в течение 5-7 минут, но до кипения не доводить. Затем снять с огня, добавить 1 ст.л. какао, размешать, ввести творог, сухофрукты, орехи, цедру и оставшийся какао-порошок. Тщательно перемешать, уложить в застеленную марлей пасочницу. Поставить заварную творожную паску под гнет в холодильник на 12 часов. 

Без выпечки: творожная паска с желатином

Рецепт с желатином отличается от других тем, что сыворотка во время настаивания массы выделяться не будет, поэтому можно использовать любые формочки и силиконовые емкости. Ингредиенты:

  • 0,6 кг творога 5%;
  • 125 гр. сметаны 20%;
  • 30 гр сливок 10-12%;
  • 50 гр сливочного масла;
  • 200 гр сахарной пудры;
  • желатин 20 гр;
  • ванилин - 1 пакетик;
  • цукаты - по вкусу;
  • 1 банан.

Желатин развести стаканом (180мл) теплой воды, оставить на пять минут. Творог измельчить, добавить сметану, сливки, размягченное сливочное масло, сахарную пудру, ванилин. Все перемешать ложкой или миксером, затем ввести желатин и перемешать еще раз. Для начинки измельчить бананы, можно добавить цукаты или сухофрукты. Соединить творожную массу с начинкой и наполнить ею формочки. Поставить в холодильник на ночь.

Творожная паска в мультиварке

Блюдо немного напоминает запеканку и подходит малышам, поскольку все продукты проходят термообработку. Ингридиенты:

  • 0,5 кг творога 5-9%;
  • 3 яйца; 200 гр сахара;
  • 3 ст.л. манки;
  • 1 ст.л. картофельного или кукурузного крахмала;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • изюм или сухофрукты - 100 гр.

Изюм запарить в кипятке. Творог измельчить до однородной консистенции, добавить яйца, сахар, творог, манку, соль и крахмал. Дать массе настояться в течение 30-40 минут, дальше вмешать изюм или сухофрукты. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, обсыпать измельченными сдобными сухариками или печеньем, вылить творожную массу и разровнять. Выбрать режим "Выпечка" и установить таймер на 50 минут. После деактивации режима крышку мультиварки не открывать еще в течение часа, чтобы паска не опала. Остывшее блюдо можно украсить глазурью, пасхальной присыпкой или орешками.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий.


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