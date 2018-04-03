Пять рецептов пасхального кулича

До начала Воскресения Христова Styler опубликовал пять простых и вкусных рецептов творожной паски: классическая, творожная паска без выпечки и заварная, в мультиварке, рецепты с добавлением желатина и сгущенки.

Творожная паска: классический рецепт

Такой вид кулича будет лучше всего приготовить в разъемной форме в виде пирамиды, но можно использовать любую другую емкость с отверстием для стекания сыворотки. Ингридиенты на четыре пасхальные формочки по 0,4 кг:

1,5 кг творога жирностью от 5% до 9%;

0,5 кг сахара; 5 яиц;

0,5 кг сливочного масла;

0,2 кг сметаны жирностью 20%;

1 пакетик ванилина;

0,2 кг изюма, можно использовать цукаты;

0,1 кг миндаля или грецких орехов;

цедра 1 лимона или апельсина;

Для начала творог нужно положить под давление на 12 часов, после чего отжать и измельчить через сито или блендером. Изюм помыть и залить кипятком. Орехи обжарить и измельчить. Белки взбиваем до крепкой пены с 0,2 кг сахара. Полученную массу добавляем в творог. Желтки растереть с остатком сахара и ванилином, добавить в творожную массу. Сливочное мало растопить. Смешать творожно-яичную массу с маслом, изюмом\цукатами и орехамив кастрюле, поставить на медленный огонь на 7 минут, помешивая. После этого снять с огня и помешивать до остывания. Когда масса станет чуть теплой, разложить ее в формы, застеленные марлей. Каждую форму поставить в глубокую тарелку, а сверху разместить груз. Выдержать творожные паски в холодильнике 32-36 часов, затем убрать марлю и украсить блюдо по своему желанию.

Творожная паска на сгущенке

Этот рецепт десерта без яиц, со сгущенкой, сухофруктами, орехами, не требует выпечки и не займет много времени. Ингридиенты:

1 кг творога 5-9%;

0,2 кг сливочного масла;

0,25 кг сметаны 20%;

сгущенное молоко - 1 банка;

0,1 кг сахарной пудры;

сухохрукты (изюм, курага, цукаты) - 100 гр;

орехи грецкие - 50 гр.

Творог отжать, избавиться от комочков с блендером. Сливочное масло размягчить, далее растереть с сахарной пудрой. Сухофрукты распарить кипятком и отжать. Орехи обжарить и измельчить. Смешать творог, масляную массу, сметану, влить сгущенку, добавить сухофрукты с орехами. Выложить смесь в застеленную марлей форму, поставить в холодильник под давление на 14 часов.

Заварная паска с шоколадом

Такой кулич на вид очень необычный поэтому в любом случае вкусно украсит стол. Ингредиентов хватит для одной большой пасхальной формы, объемом 0,7 л.:

0,5 кг творога жирностью 0,5%;

3 яйца;

сахар - 150 гр;

100 мл сливок 15% жирности;

100 мл молока 2,5% жирности;

цедра апельсина - 4 ст.л.;

какао - 2,5 ст.л.;

орехи, сухофрукты - по вкусу;

ванилин - 1 пакетик.

Творог отжать и растереть. Яйца взбить с сахаром и ванилином, добавить нехолодные молоко и сливки. Массу поставить на слабый огонь, варить помешивая в течение 5-7 минут, но до кипения не доводить. Затем снять с огня, добавить 1 ст.л. какао, размешать, ввести творог, сухофрукты, орехи, цедру и оставшийся какао-порошок. Тщательно перемешать, уложить в застеленную марлей пасочницу. Поставить заварную творожную паску под гнет в холодильник на 12 часов.

Без выпечки: творожная паска с желатином

Рецепт с желатином отличается от других тем, что сыворотка во время настаивания массы выделяться не будет, поэтому можно использовать любые формочки и силиконовые емкости. Ингредиенты:

0,6 кг творога 5%;

125 гр. сметаны 20%;

30 гр сливок 10-12%;

50 гр сливочного масла;

200 гр сахарной пудры;

желатин 20 гр;

ванилин - 1 пакетик;

цукаты - по вкусу;

1 банан.

Желатин развести стаканом (180мл) теплой воды, оставить на пять минут. Творог измельчить, добавить сметану, сливки, размягченное сливочное масло, сахарную пудру, ванилин. Все перемешать ложкой или миксером, затем ввести желатин и перемешать еще раз. Для начинки измельчить бананы, можно добавить цукаты или сухофрукты. Соединить творожную массу с начинкой и наполнить ею формочки. Поставить в холодильник на ночь.

Творожная паска в мультиварке

Блюдо немного напоминает запеканку и подходит малышам, поскольку все продукты проходят термообработку. Ингридиенты:

0,5 кг творога 5-9%;

3 яйца; 200 гр сахара;

3 ст.л. манки;

1 ст.л. картофельного или кукурузного крахмала;

0,5 ч.л. соли;

изюм или сухофрукты - 100 гр.

Изюм запарить в кипятке. Творог измельчить до однородной консистенции, добавить яйца, сахар, творог, манку, соль и крахмал. Дать массе настояться в течение 30-40 минут, дальше вмешать изюм или сухофрукты. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, обсыпать измельченными сдобными сухариками или печеньем, вылить творожную массу и разровнять. Выбрать режим "Выпечка" и установить таймер на 50 минут. После деактивации режима крышку мультиварки не открывать еще в течение часа, чтобы паска не опала. Остывшее блюдо можно украсить глазурью, пасхальной присыпкой или орешками.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий.