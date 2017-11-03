С Кевином Спейси отказались сотрудничать его представитель и агентство

С голливудским актером Кевином Спейси, который стал фигурантом секс-скандала, отказались работать его представитель и агентство.
Об этом сообщает Vulture.
Экс-представитель актера Стейси Вулф подтвердила, что в настоящее время не представляет интересы звезды "Карточного домика".
Также прекратило работать с актером агентство Creative Artists Agency (CAA), которое является одним из самых влиятельных в своей области.
Добавим, что совсем недавно в домогательствах со стороны актера рассказали девять членов съмочной группы сериала.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.