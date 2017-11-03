14:50 03.11.2017 | Культура | Новости
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С Кевином Спейси отказались сотрудничать его представитель и агентство

С голливудским актером Кевином Спейси, который стал фигурантом секс-скандала, отказались работать его представитель и агентство. 

С Кевином Спейси отказались сотрудничать его представитель и агентство

Об этом сообщает Vulture.

Экс-представитель актера Стейси Вулф подтвердила, что в настоящее время не представляет интересы звезды "Карточного домика".

Также прекратило работать с актером агентство Creative Artists Agency (CAA), которое является одним из самых влиятельных в своей области.

Добавим, что совсем недавно в домогательствах со стороны актера рассказали девять членов съмочной группы сериала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.


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