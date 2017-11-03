С Кевином Спейси отказались сотрудничать его представитель и агентство

Об этом сообщает Vulture.

Экс-представитель актера Стейси Вулф подтвердила, что в настоящее время не представляет интересы звезды "Карточного домика".

Также прекратило работать с актером агентство Creative Artists Agency (CAA), которое является одним из самых влиятельных в своей области.

Добавим, что совсем недавно в домогательствах со стороны актера рассказали девять членов съмочной группы сериала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.