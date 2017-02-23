В Украине запретили еще один российский телеканал

По результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов HD", обладающего юрисдикцией Российской Федерации, регулятор принял решение исключить его из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета. Согласно сообщению, 11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке", участие в которой принимал российский офицер полковник Евгений Конопелькин. При этом в программе приводились сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне.

В Нацсовете считаю, что размещение в эфире такой информации свидетельствует о наличии нарушения требований части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих и признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его опубликования.

Напомним, как собщал УРА-Информ, Нацсовет оштрафовал радиостанцию за трансляцию песни с пропагандой государства-агрессора.