В столичном метро установят еще семь желтых турникетов для оплаты банковскими картами

Как сказано в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 28 сентября, на официальной страничке в социальной сети, в частности, два из них будут установлены на станции "Олимпийская" и по одному на "Демеевской", "Площади Льва Толстого", "Васильковской", "Дворце спорта" и "Лукьяновской".

В "Киевском метрополитене" также напомнили, что желтые турникеты принимают все виды бесконтактных карточек, а также оплату с помощью мобильных приложений GooglePay и ApplePay.

В январе 2018 года предприятие открыло 12 таких турникетов: по два на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь" и по одному - на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь".

Напомним, как сообщал УРА-Инфрм, столичный метрополитен сообщил об изменении графика работы на станции " Политехнический институт". Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора. Как сообщает во вторник, 18 сентября, пресс-служба метрополитена в своем Twitter, по рабочим дня станция будет закрыта на вход с 7:45 по 10:25. Вместе с тем во время ремонта рабочие будут работать на подъем для избежания давки на платформе.