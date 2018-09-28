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В столичном метро установят еще семь желтых турникетов для оплаты банковскими картами

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обещает до конца года установить еще семь турникетов, которые позволят оплачивать проезд банковской или любой другой бесконтактной карты.

В столичном метро установят еще семь желтых турникетов для оплаты банковскими картами

Как сказано в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 28 сентября, на официальной страничке в социальной сети, в частности, два из них будут установлены на станции "Олимпийская" и по одному на "Демеевской", "Площади Льва Толстого", "Васильковской", "Дворце спорта" и "Лукьяновской".

В "Киевском метрополитене" также напомнили, что желтые турникеты принимают все виды бесконтактных карточек, а также оплату с помощью мобильных приложений GooglePay и ApplePay.

В январе 2018 года предприятие открыло 12 таких турникетов: по два на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь" и по одному - на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь".

Напомним, как сообщал УРА-Инфрм, столичный метрополитен сообщил об изменении графика работы на станции " Политехнический институт". Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора. Как сообщает во вторник, 18 сентября, пресс-служба метрополитена в своем Twitter, по рабочим дня станция будет закрыта на вход с 7:45 по 10:25. Вместе с тем во время ремонта рабочие будут работать на подъем для избежания давки на платформе.


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