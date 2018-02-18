13:51 18.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в центре города перекрыли все станции метро

В столице из-за возможного минирования центральные станции метро были полностью перекрыты. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Киеве в центре города перекрыли все станции метро

Перекрытыми оказались станции метро - "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого, "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Палац спорта" и "Золотые ворота". Полиция сообщила, что в скором времени работу метрополитена восстановят, однако сейчас проводятся работы по поиску подозрительных объектах, о которых в ведомство поступило сообщение от анонимного автора. 

Мужчина утверждает, что стал свидетелем разговора о готовящемся теракте на пяти станциях.

Перед входами на всех станциях метро висит объявление: "Внимание! Из-за анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота". Проводится проверка".

Как сообщалось в "Ура-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций

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