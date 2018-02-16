22:55 16.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло тройное ДТП - ФОТО

В Оболонском районе столицы сегодня, 16 февраля столкнулись сразу три транспортных средства. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

В Киеве произошло тройное ДТП - ФОТО

Инцидент произошел около площади Тараса Шевченка. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус, автомобиль "скорой" и иномарка. Правоохранители покамест не установили виновника аварии. 

В результате столкновения пострадало четверо пассажиров микроавтобуса и шофер легковушки, всех их госпитализировали. Устанавливаются причины ДТП.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее на Харьковщине из-за плохой погоды легковушка врезалась в фуру, стоявшую на обочине. 

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