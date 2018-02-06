Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект - ВИДЕО

Впрочем, необходимо изменить соответствующее законодательство. О таком говорится в специальном отчете Совета Европы по оценке борьбы с теневой экономикой в ​​Украине. Между тем, начинает утихать скандал с внесением Киевом государств-партнеров в список стран-оффшоров. Эстонию, Латвию и Грузию из него убрали.

Гость студии — Руслан Осипенко, экономист-международник — расскажет о том, как Украина борется с коррупцией, теневой экономикой и оффшорными счетами, а также, о чем свидетельствует мировая практика в этом сегменте.