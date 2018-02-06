16:26 06.02.2018 | Акцент | НовостиНовости Украины 100185882:labazovych
Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект - ВИДЕО
Шаги, которые сделала Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект.
Впрочем, необходимо изменить соответствующее законодательство. О таком говорится в специальном отчете Совета Европы по оценке борьбы с теневой экономикой в Украине. Между тем, начинает утихать скандал с внесением Киевом государств-партнеров в список стран-оффшоров. Эстонию, Латвию и Грузию из него убрали.