16:26 06.02.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект - ВИДЕО

Шаги, которые сделала Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект. 

Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект - ВИДЕО

Впрочем, необходимо изменить соответствующее законодательство. О таком говорится в специальном отчете Совета Европы по оценке борьбы с теневой экономикой в ​​Украине. Между тем, начинает утихать скандал с внесением Киевом государств-партнеров в список стран-оффшоров. Эстонию, Латвию и Грузию из него убрали.

Гость студии — Руслан Осипенко, экономист-международник — расскажет о том, как Украина борется с коррупцией, теневой экономикой и оффшорными счетами, а также, о чем свидетельствует мировая практика в этом сегменте.

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